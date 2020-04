Beim Spazierengehen in Hof: Rentner mit Messer bedroht

Den Tagesbeginn hat sich ein Rentner in Hof sicher anders vorgestellt. Er war am Morgen in der Erlhofer Straße in Moschendorf spazieren, als ihn ein Unbekannter von hinten angriff. Er hielt dem 66 Jahre alten Mann den Mund zu, hielt ihm ein Messer an den Hals und drohte ihm mit dem Tod. Anschließend schlug der Täter zweimal mit der Faust auf den Rücken des Rentners ein. Als der hinfiel, flüchtete der Angreifer. Die Polizei sucht jetzt nach ihm. Er soll weiße Einweghandschuhe, eine grüne Mundschutzmaske und eine schwarze Wollmütze getragen haben. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Hof melden.

Tel.: 09281 704-0