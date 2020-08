Beim Abschleppen eines Mähdreschers: Frau verletzt sich schwer

Weil er einen technischen Defekt an seinem Mähdrescher gehabt hat, hat ein Mann in Dünkelhammer gestern seine Frau hinzugerufen. Sie hat ihm eigentlich helfen sollen, den Mähdrescher mit einem Traktor abzuschleppen. Kurz nach der Brücke über die B303 bei Sichersreuth, hat es laut geknallt. Dabei sind Riemen gerissen – die Variatorscheibe ist daraufhin in mehrere Teile zersprungen. Eines der umherfliegenden Teile hat die Traktorfahrerin getroffen. Dabei hat sie sich schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.

(Symbolbild)