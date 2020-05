München (dpa/lby) – Ein Linienbus hat beim Abbiegen einen Radfahrer erfasst und schwer verletzt. Der 41 Jahre alte Busfahrer wollte am frühen Samstagmorgen an einer Kreuzung in München nach rechts abbiegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 28-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.