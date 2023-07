Rund 1200 Ecstasy-Tabletten haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 nahe Passau sichergestellt. Die Beamten kontrollierten vergangene Woche auf einem Parkplatz einen Mann und eine Frau in ihrem Auto, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei fanden sie im Wagen die Ecstasy-Tabletten sowie weitere Drogen in kleineren Mengen. Die Einsatzkräfte nahmen den 39-jährigen Mann und die 35-jährige Frau vorläufig fest.