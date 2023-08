Bei Tempo 80 aus dem Anhänger geflüchtet: ausgebüxter Jungbulle verursacht Vollsperrung der A9

Ein ausgebüxter Jungbulle hat am Dienstagabend eine Vollsperrung der A9 bei Selbitz verursacht. Ein 27-jähriger Hofer hatte das Tier namens Uwe aus Thüringen geholt und transportierte es in einem Anhänger in Richtung Süden. Bei Tempo 80 überwand Uwe die Bordwand, verschaffte sich einen Weg in die Freiheit und blieb an einer Böschung stehen. Für die anschließende Rettungsaktion musste die A9 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Ein Schütze betäubte das Tier aus sicherer Entfernung und Uwe konnte geborgen werden. Mittlerweile ist er wohlauf bei seinen weiblichen Artgenossinnen auf der Weide, heißt es.