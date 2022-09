Bei Sturm oder Hochwasser: Neue Kreiseinsatzzentrale im Landkreis Hof

Im Sommer haben die Integrierte Leitstelle Hochfranken an einem Tag zahlreiche Notrufe über Brände an unterschiedlichen Orten in der Region erreicht. Damit die ILS bei derartigen Belastungsspitzen Unterstützung bekommt, hat der Kreisausschuss des Landkreises Hof kürzlich beschlossen, eine stationäre Kreiseinsatzzentrale einzurichten. Nun ist auch der entsprechende Mietvertrag unterschrieben. Bei großräumigen Schadenslagen oder in Katastrophenfälle kann die KEZ der Integrierten Leitstelle bestimmte Einsätze abnehmen und die eigenständig bewältigen. Also zum Beispiel bei Stürmen oder Hochwasser. Acht ehrenamtliche Feuerwehrleute aus dem Landkreis gehören zum Stab der Kreiseinsatzzentrale. Sie siedelt sich in der Graf-Stauffenberg-Straße in Hof an. Die Inbetriebnahme der KEZ kostet ca. 50.000 Euro.