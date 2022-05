Bei Spaziergang belästigt: Rehauer Polizei sucht Exhibitionist

Für Frauen ist es DER Albtraum, wenn sie alleine draußen unterwegs sind und leider passiert es immer wieder, auch mitten am Tag: Dass Männer sie belästigen und sexuell übergriffig werden.

Passiert ist das einer Rehauerin am Freitagvormittag, beim Spazieren an der Kreisstraße nach Faßmannsreuth. Auf dem Rückweg zu ihrem Auto begegnete ihr ein Mann, der sie anschaute und dabei mit geöffneter Jeans onanierte, schreibt die Polizei. Irgendetwas sagte er noch zu ihr, was die Frau aber akustisch nicht verstehen konnte. Sie konnte glücklicherweise zu ihrem Auto, ohne dass der Mann ihr folgte. Sah bei ihrem Auto allerdings einen abgestellten dunklen Audi stehen.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Exhibitionisten: Er soll etwa 55 Jahre alt, nur einen Meter 65 groß und schlank sein. Außerdem glatte, nackenlange Haare tragen.