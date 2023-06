Bei Rettungsübung am HofBad: Jugendlicher zückt Messer

Ausgerechnet vor den Augen der Polizei haben sich Jugendliche am Mittwochabend in Hof eine Auseinandersetzung geliefert. Einer der Beteiligten soll im Verlauf sogar ein Messer gezückt haben. Die Tat hat sich im Bereich einer Einsatzübung von Rettungskräften in der Nähe der HofBads ereignet. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren hatten zunächst mit Fäusten auf einen 16-Jährigen eingeschlagen. Der 17-Jährige soll dann eben auch noch ein Messer gezückt und auf den Oberkörper des 16-Jährigen eingestochen haben. Ernsthafte Verletzungen sind aber nicht entstanden. Polizeibeamte haben die beiden Täter festgenommen und die Tatwaffe sichergestellt. Sie müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.