Bei Polizeieinsatz angeschossen: Dieb will Schmerzensgeld

Die Polizei verhindert einen Diebstahl und tut dadurch Gutes. Jetzt steht sie aber quasi selbst vor Gericht. Am Landgericht Zwickau soll heute das Urteil in einem Schmerzensgeldprozess fallen. Das fordert der mutmaßliche Täter, der in einen Agrarbetrieb bei Reichenbach eingebrochen sein soll. Im Sommer 2015 hatten Polizisten zwei Einbrecher beschattet und dann auf frischer Tat festgenommen. Weil sie sich gewehrt haben, sind Schüsse gefallen. Eine Kugel hat einen Mann am Bein getroffen. Der verlangt jetzt 50 000 Euro Schmerzensgeld und eine monatliche Rente von 200 Euro. Aus seiner Sicht war der Polizeieinsatz nicht richtig, er sei an dem Einbruch gar nicht beteiligt gewesen. Das Landgericht Gera verurteilte die beiden Männer aber zu sechseinhalb Jahre Gefängnis. Dagegen haben beide Revision eingelegt.