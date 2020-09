Bei Oberweißenbach: Moor wird renaturiert

Klimaschutz – ein Thema, das zwar neben der Corona-Krise in den Hintergrund gerückt ist, jedoch immer noch enorm wichtig ist. Was viele vermutlich nicht wissen ist, dass auch intakte Moore CO2 speichern. Bei Oberweißenbach bei Selb lässt der Landkreis Wunsiedel aktuell ein Moor renaturieren. Das Wasser, das bisher in den Bach abgelaufen ist, wässert jetzt das Moor. Dadurch kann sich der Standort nach rund 100 Jahren Entwässerung wieder erholen. Zum Historischen Hintergrund: Nach dem Krieg sind viele Moore im Fichtelgebirge trockengelegt worden, um dort Nahrungsmittel für Mensch und Tier anzubauen. Da heute nicht mehr alle dieser Flächen für solche Zwecke genutzt werden, können sie renaturiert werden.