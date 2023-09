Bei Münchberg ausgebüxt: Von zwei Kühen fehlt jede Spur

In Hof ist es Känguru, das aus dem Hof ausgebüxt ist… bei Münchberg machen seit Donnerstag mehrere Rinder die Gegend unsicher. Zwei Rinder und ein Kalb sind dort aus einem Bauernhof geflüchtet. Wie ihr bei uns im Verkehrsservice hören konntet, musstet ihr übers Wochenende vor allem auf der B289 bei Poppenreuth aufpassen, dass euch kein Tier vor den Wagen läuft.

Wie die Polizei heute mitteilt, sind die Rinder immer wieder gesichtet werden, unter anderem in einem Waldstück bei Gottersdorf oder bei Poppenreuth. Das THW hat sogar mit Drohnen bei der Suche geholfen und die Polizei mit einem Hubschrauber. Eine Kuh hat ein Jäger am Samstag abgeschossen, weil sie fast auf die Autobahn gelaufen wäre. Aktuell sind aber immer noch zwei Kühe im Raum Münchberg unterwegs.

Foto: Symbolbild