Bei Konzert in München: Scorpions verewigen sich in den „Signs of Fame“

Der Song „Wind of Change“ von den Scorpions ist im Nachhinein zur Hymne des Mauerfalls geworden. Der Song passt zur Ideologie und Botschaft des Projekts „Fernweh-Park“ in Oberkotzau. Das findet zumindest Organisator Klaus Beer. Bei einem Konzert in München hat er die Scorpions kürzlich backstage getroffen. Die Band hat sich mit ihren Handabdrücken im Signs of Fame verewigt. Außerdem haben sie eine E-Gitarre für das geplante Hollywood-Star-Museum in Oberkotzau unterschrieben. Im Fernweh-Park Oberkotzau gibt es insgesamt zirka 5000 Orts-, Straßen- und andere Schilder aus aller Welt. Dazu kommen Startafeln von über 500 Persönlichkeiten aus Musik, Film und Fernsehen sowie Sport.