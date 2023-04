Bei illegaler Müllentsorgung ertappt: Streit eskaliert

Ein Streit wegen illegaler Müllentsorgung zwischen drei Brüdern und zwei Zeuginnen der Aktion im Landkreis Augsburg ist eskaliert. Eine der beiden jungen Frauen wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Am Morgen hatten die Frauen im Alter von 20 und 22 in Gersthofen aus ihrem Auto heraus gesehen, dass die Männer auf öffentlichem Grund unerlaubt Abfall entsorgten. Sie umkreisten die Brüder mit dem Wagen, es kam zum Streit. Die Männer im Alter zwischen 19 und 24 stiegen in ihr Auto und verfolgten die Frauen, die Wagen stießen schließlich zusammen. Zwei der drei Brüder stiegen aus und versuchten, die Frauen durch die Autofenster zu schlagen. Die 22-Jährige wurde getroffen und im Gesicht verletzt.

Die Männer flüchteten zunächst von der Unfallstelle, kehrten aber später zurück. Sie bekamen Anzeigen wegen Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Die Frauen bekamen Anzeigen wegen Beleidigungen.