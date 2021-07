Hochwasserschäden: Hotline im Hofer Land heute noch besetzt

Blicken wir auf die verheerenden Bilder aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und jüngst Oberbayern, dann ist der Landkreis Hof nach den heftigen Unwettern der vergangenen Woche noch mit einem blauen Auge davon gekommen.

Nichtsdestotrotz brauchen von Hochwasserschäden betroffene Bürger auch hier in der Region weiterhin Hilfe. Bis heute Mittag (12 Uhr) könnt ihr die Hotline am Landratsamt noch erreichen. Hier könnt ihr euch schlau machen, wie ihr euren Hausrat entsorgen könnt, welche finanzielle Entschädigung euch bei Schäden zusteht, was ihr der Versicherung melden müsst und was bei Verkehrsbehinderungen durch Hochwasserschäden zu tun ist.

Die Nummer lautet 09281/57-473 und hier sowie hier gibts weitere wichtige Infos