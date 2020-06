Bei Gartenfeier: Aggressiver Mann geht auf Polizisten los

Weil es recht laut zuging, ist die Polizei gestern Nachmittag (SO) zu einer Gartenfeier nach Oberkotzau gerufen worden. Dort haben die Beamten mehrere Personen angetroffen, die übermäßig laute Musik gehört haben und betrunken waren. In der Gartenhütte ist ein 34-jähriger direkt aggressiv auf die Beamten zugegangen ist. Er hat die Polizistin am Oberkörper geschubst. Während weitere Beamte angerückt sind, hat ein weiterer Mann den Aggressiven Mann beruhigt und ihn damit davor bewahrt, sich mit weiteren Angriffen strafbar zu machen. Ein Alkoholtest hat bei dem aggressiven Mann rund zwei Promille ergeben. Als er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde, hat er die Beamten weiter beleidigt. Neben dem Aggressiven Mann bekommt auch der Gartenbesitzer eine Anzeige.

(Symbolbild)