Bei freiem Eintritt: Spielvereinigung Bayern Hof startet in die neue Bayernliga-Saison

Platz 15 und zwei Relegationsrunden. Das war die unschöne Bilanz für die letzte Saison der SpVgg Bayern Hof. Zumindest konnten die Hofer die Klasse halten und spielen auch diese Saison wieder in der Bayernliga Nord. Das erste Spiel für die Hofer steht heute an gegen den SC Eltersdorf. Zum Saisonauftakt gibts den ganzen Tag über Programm an der Grünen Au. Um 11 Uhr gibt es dort eine Ausbildungs- und Berufsmesse. Ab 15 Uhr startet das Bayernligaspiel gegen Eltersdorf und ab 17:30 Uhr stellen euch die Hofer ihren neuen Bayernligakader für diese Saison vor.