Bei Auftaktspiel: Schlägerei auf der Grünen Au

Beim Saisonauftakt in der Fußball-Bayernliga mit Stadionfest gabs für die SpVgg Bayern Hof gegen den SC Eltersdorf am Samstag nichts zu holen. Trotz starken Spiels mussten sich die Hofer mit 0 zu 2 geschlagen geben.

Heiß her gingen es auch neben dem Rasen. Ein Mann hat einen Fan der Gastmannschaft erst geschubst und dann mit der Faust in dessen Gesicht geschlagen. Das Opfer stürzte und blieb laut Polizei im Gästeblock liegen. Der Ordnungsdienst hat den Schläger aus dem Gästeblock gezogen, der Mann ist daraufhin aus dem Stadion geflohen. Die Hofer Polizei ermittelt jetzt zur Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.