Behördenverlagerung: Ausbildungszentrum für Vermessungsamt kommt nach Waldsassen

Mit der Behördenverlagerung in Bayern hat die Bayerische Staatsregierung die Region zuletzt immer wieder bedacht. Während für das neue Polizeibeschaffungsamt in Hof immer noch die Suche nach einem Standort läuft, sind die Pläne für Waldsassen schon konkreter. Dort soll eine Außenstelle des Vermessungsamtes entstehen, teilt der Bayerische Heimatminister Albert Füracker mit. Ein Teilbereich der Geo-Datenbank Bayern soll als Ausbildungszentrum für das Amt dienen. Etwa 70 Arbeitsplätze sind geplant, 47 Beschäftigte sind schon jetzt übergangsweise in der Sparkasse in Waldsassen untergebracht. Der Neubau soll unter anderem eine Pelletheizung und eine Solaranlage auf dem Dach bekommen.