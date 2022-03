Behörden: Mädchen in Mariupol unter Trümmern verdurstet

Ukraine-Krieg: EU will Kinder vor Menschenhandel schützen

In Mariupol rücken prorussische Einheiten laut Moskau weiter vor. Bei der Evakuierung von Zivilisten aus der Stadt sollen erneut (…)

So ist die Lage im Kriegsgebiet in der Ukraine

Die ukrainische Stadt Lwiw bittet um Hilfe bei der Unterstützung der Kriegsflüchtlinge. Die Stadt stehe am Rande ihrer Fähigkeiten. Und (…)

Lwiw durch Flüchtlinge belastet – Lage in Mariupol ernst

Rowling will bis zu eine Million Pfund für Ukraine spenden

Die britische Autorin J. K. Rowling greift tief in die Tasche. Sie will für Hilfsgüter, die Kindern in der Ukraine zugute kommen (…)