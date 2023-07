Behinderungen auf der A93: Lkw mit Hühnern umgekippt

Am Abend hat es bereits einen LKW-Unfall auf der A93 Richtung Süden gegeben. Ein Brummifahrer ist in die Mittelschutzplanke gekracht – offenbar wegen eines medizinischen Notfalls. Er starb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle.

Heute Morgen schon wieder ein LKW-Unfall auf der A93: Diesmal bei Schönwald. Ein umgekippter Lkw sorgt dort heute Morgen für Behinderungen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der LKW tausende Hühner geladen und war Richtung Straubing unterwegs. Warum das Gespann umgekippt ist und auf der Fahrerseite liegen blieb, ist aber noch nicht bekannt, schreibt NEWS5. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die Hühner mussten umgeladen werden.