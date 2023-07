Behinderungen auf der A72: LKW-Auflieger brennt

Ein Lkw in der Mittelschutzplanke, ein umgekippter Hühnerlaster auf der A93, ein brennender Kühllaster – das alles ist in den vergangenen Tagen passiert. Und heute Nacht wieder ein Lkw in Flammen auf der A72 am Dreieck Hochfranken: Damit hatte in den vergangenen Stunden die Feuerwehr Feilitzsch zu tun. Die Aufräumarbeiten laufen noch am heutigen Morgen.

Wie die Feuerwehr Feilitzsch auf ihrer Facebookseite berichtet, stand der Sattelauflieger des LKW bereits bei deren Ankunft in Vollbrand. Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkuppeln. Weil er Autoteile geladen hatte, haben die Nachlöscharbeiten länger gedauert und die Kameraden mussten den Auflieger zunächst komplett entladen.