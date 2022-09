Behinderungen am Otterberg: Borkenkäferbefall im Fichtenwald

Der Borkenkäfer hat sich im Sommer vor allem im Frankenwald ausgebreitet. Aber auch in städtischen Waldanlagen kommt der Schädling vor. So sind Teile des Fichtenbestands am Otterberg in Hof vom Borkenkäfer befallen. Das Holz muss so schnell wie möglich aus dem Wald geschafft werden. Die Stadt Hof hat entsprechende Forstdienstleister engagiert, die die Bäume maschinell aufarbeiten und zur Abfuhr herrichten. In den kommenden Tagen müsst ihr in dem Bereich daher mit Wegesperrungen und Behinderungen in der Grünanlage und am Kinderspielplatz rechnen. Die Stadt bittet um erhöhte Vorsicht.