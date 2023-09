Die Friedrich-Ebert-Brücke am Hofer Hallenbad ist schon verengt. Jetzt kommt in dem Bereich die nächste Behinderung auf Autofahrer zu. Die Stadtwerke Hof führen in dieser Woche Bauarbeiten am Pestalozziplatz, also dem Platz vor der Berufsschule, durch. Sie müssen die Wasserschieber in dem Bereich austauschen. Bis voraussichtlich Freitag (8.9.) kommt es deshalb zu Verkehrsbehinderungen. Die Maßnahme ist nötig, um die Wasserversorgung zu sichern.