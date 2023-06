Behinderung am Vogelherd: Stadtwerke Hof erneuern alte Kabel

Die Ernst-Reuter-Straße in Hof ist am Abzweig Köditzer Straße wegen Bauarbeiten schon seit Dienstag auf eine Fahrbahn verengt. Jetzt folgt dort eine weitere Baustelle. Die Stadtwerke Hof erneuern alte Mittel- und Niederspannungskabel im Bereich der Hofer Straße, Köditzer Straße, der Vogelherder Straße und am Vogelherd direkt. Es sind einzelne Bauabschnitte geplant. Die Stadtwerke gehen derzeit von einer Bauzeit von 12 Wochen aus. Verkehrsteilnehmer müssen in dem Bereich also immer wieder mit Einschränkungen rechnen.