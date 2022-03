Beginn der Fastenzeit: Co2-Challenge geht in die nächste Runde

Die Faschingszeit endet und traditionell beginnt nun die Fastenzeit. Während der Ein oder Andere in den nächsten Tagen auf Süßes, Zigaretten oder Alkohol verzichtet, startet die Metropolregion Nürnberg wieder ihre CO2-Challenge. Dazu werden auch alle Bürger im Hofer Land aufgerufen, innerhalb der nächsten zwei Wochen das eigene Verhalten in Bezug auf den Klimaschutz zu beobachten und gegebenenfalls zu ändern. So könnt ihr euch zum Beispiel in dieser Zeit lieber auf euer Rad schwingen, als das Auto zu nehmen. Oder ihr gebt bei eurem Einkauf Acht darauf, dass regionale Produkte in eurem Einkaufswagen landen und diese am besten Plastikfrei. Die Challenge soll aber vor allem Spaß machen. Unter allen Teilnehmern werden am Ende Überraschungspakete verlost. Alle Infos zur Teilnahme findet ihr hier und über Social Media (Twitter, Instagram, Facebook): @MetropolregionNuernberg