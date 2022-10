Dunkle Jahreszeit: Polizei im Vogtlandkreis kontrolliert vermehrt die Beleuchtung

Mit dem Herbst beginnt die dunkle Jahreszeit. Das bringt auch Gefahren für den Straßenverkehr. Um Unfälle zu vermeiden, ist es auch wichtig, dass ihr an die richtige Beleuchtung eures Autos denkt. Daher solltet ihr checken, ob eure Beleuchtung an den Fahrzeugen richtig funktioniert und auch richtig eingestellt ist. Für Radfahrer und Fußgänger empfiehlt die Polizeidirektion Zwickau helle Kleidung und Reflektoren.

Die Polizeidirektion Zwickau beteiligt sich im Oktober an der Verkehrssicherheitsaktion „Licht-Test 2022“. Dafür gibt es auch im Vogtlandkreis vermehr Kontrollen mit dem Schwerpunkt „Sichtbarkeit/Beleuchtung“. Im gesamten Oktober habt ihr im Aktionsbereich außerdem die Möglichkeit, eure Beleuchtungsanlagen kostenlos bei Kfz-Meisterbetrieben und -Prüfstellen überprüfen zu lassen.