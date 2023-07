BEG-Serviceranking: Netz Alex Nord ist großer Verlierer

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat mit einem Ranking wieder den Service in den Regionalzügen und Länderbahnen bewertet. Bei uns in der Region sind das die Netze Agilis Nord, die Oberpfalzbahn und Alex Nord. Im Jahr zuvor hat Agilis mit 100 Punkten den Bestwert erreicht. Den musste das Netz jetzt wieder einbüßen und erreicht 72,8 Punkte. Mit Platz 6 ist Agilis Nord aber weiterhin unter den Top 10. Das Netz Alex Nord belegt sogar den letzten Platz. Mit einem Wert von -0,9 liegt es sogar im negativen Bereich. Die Fahrgäste haben vor allem die Fahrgastinformationen bemängelt, genauso wie die Funktionalität der Türen. Es gab im vergangenen Jahr außerdem nur selten Fahrscheinkontrollen. Die Oberpfalzbahn liegt mit einem Wert von 94,6 auf dem zweiten Platz des Rankings und ist damit Spitzenreiter in unserer Region.