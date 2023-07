Befürchtetes Unwetter in Bayern blieb aus

Die Unwetter sind in der Nacht zum Sonntag in Bayern deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Zwar habe es vielerorts stark gewittert und geregnet, größere Einschränkungen habe es aber nicht gegeben, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagmorgen mit. Einzig in Mittelfranken wurden am frühen Samstagabend stärkere Sturmböen festgestellt. Von 22.00 Uhr an folgte eine Unwetterzelle in Franken und im nördlichen Schwaben. Nach Angaben der Feuerwehr stürzten vereinzelt Bäume um, Äste knickten ab. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

In den nächsten Tagen soll die warme und feuchte Luft nach Angaben des DWD vor allem im Süden Bayerns immer wieder Schauer und Gewitter bringen. Am Sonntagnachmittag würden sich die Gewitter auf den Alpenrand beschränken, am Montag südlich der Donau.