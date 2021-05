Befristete Jobs: Viele Betroffene in der Region

Corona verunsichert viele Menschen. Da ist aber nicht nur die Angst schwer zu erkranken, sondern auch Zukunftsängste spielen eine große Rolle, wenn nichts planbar scheint. Und dann ist bei vielen Menschen hier in der Region nicht mal der Job sicher.

Darauf macht gerade die Gewerkschaft IG BAU aufmerksam: In Stadt und Landkreis Hof handelt es sich bei jeweils 35 Prozent der Neueinstellungen im zweiten Quartal um befristete Stellen. Im Vogtland sind es 27 Prozent. Für die Betroffenen gerade zu Corona-Zeiten eine einzige Zitterpartie, mahnt die IG BAU. Gerade junge Menschen unter 25, Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund fallen häufig darunter, meist in Branchen wie der Gebäudereinigung und Landwirtschaft. Das erschwert Kreditaufnahmen, Wohnungssuche und Familienplanung. Die IG BAU fordert die Bundesregierung auf, Befristungen ohne einen sogenannten Sachgrund einzudämmen. Dazu zählen zum Beispiel Schwangerschaftsvertretung oder Probezeit. Laut Koalitionsvertrag sollte das eigentlich so kommen.