Befreiungsversuch: Gruppe umringt Gefangenentransporter

Eine kleine Gruppe soll in München versucht haben, einen Kumpel aus einem Gefangenentransporter zu befreien. Etwa sechs Menschen hätten den Transporter umringt, als dieser just das Präsidium in Richtung Gefängnis verlassen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tatverdächtigen seien ersten Ermittlungen zufolge mit einem der Insassen des Transporters bekannt; der 20-Jährige war kurz zuvor wegen Rauschmitteldelikten festgenommen worden.

Etwa sechs Freunde warteten wohl daraufhin am Dienstag vor dem Präsidium, bis der Wagen mit mehreren Insassen das Gelände verließ. Zunächst sollen sie den Transporter umkreist haben, der aber mit Martinshorn und Blaulicht seinen Weg fortsetzte. Doch die Gruppe soll dem Wagen gefolgt sein, bis letztlich drei junge Männer durch herbeigerufene Polizeibeamte festgenommen wurden.

Ein 19-Jähriger soll dabei zunächst noch die Flucht ergriffen und einen Beamten leicht verletzt haben, als er Widerstand gegen seine Festnahme geleistet haben soll. Bei einem 25-Jährigen fanden die Beamten den Angaben zufolge ein Einhandmesser, bei einem 21-Jährigen Drogen. Alle drei verletzten sich laut Polizei bei der Widerstandshandlung ebenfalls leicht. Sie wurden im Anschluss an die Sachbearbeitung wieder von der Polizeidienststelle entlassen.