Beflaggung: Oberfranken erinnert an Hitler-Attentat

Wenn ihr heute in der Euroherz-Region unterwegs seid, dann ist euch sicher aufgefallen, dass an den Landratsämtern und Rathäusern Fahnen wehen. Sie sollen an das Stauffenberg-Attentag vor 76 Jahren erinnern.

Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg versuchte damals Adolf Hitler mit Hilfe einer Bombe zu töten. Es gelang ihm nicht, woraufhin Stauffenberg noch am gleichen Tag erschossen wurde. Auch zahlreiche Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime mussten in den darauffolgenden Monaten sterben. An den Widerstand und das Attentat erinnern heute die Flaggen in ganz Oberfranken.