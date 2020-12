Beethoven im Wohnzimmer: Theater Plauen Zwickau zeigt Ode an die Freude online

Der Jahreswechsel steht vor der Tür und für viele gibt es in jedem Jahr dabei Traditionen. Heuer wird Silvester und Neujahr sicherlich ganz anders, als gewohnt. Für Theater- und Konzertliebhaber gibt es aber gute Nachrichten. Auf die traditionelle Aufführung der IX (vierten) Sinfonie Ludwig van Beethovens, müssen diese nämlich nicht ganz verzichten. Das Theater Plauen Zwickau präsentiert morgen (Do) um 18 Uhr die „Ode an die Freude“ live im Internet. Auf der Homepage des Theaters könnt ihr auch von zu Hause aus mit dabei sein. Im nächsten Jahr kann das Theater dann hoffentlich wieder die Sinfonie in voller Länge, auf der Bühne präsentieren.