Viele Sirenen sind am Nachmittag in Weißdorf im Landkreis Hof zu hören gewesen. Laut ersten Informationen von der Polizei soll es zu einer Bedrohungslage im Wohngebiet gekommen sein. Dabei soll eine Person, die sich in einem Haus befindet, im Fokus der Einsatzkräfte stehen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht aber nicht. Ein Sondereinsatzkommando ist am Einsatzort eingetroffen und das Gebiet weiträumig abgesperrt. Mehr Infos sind bislang noch nicht bekannt.