Wie können wir bedrohte Tierarten entlang der bayerisch-tschechischen Grenze künftig besser schützen? Das ist unter anderem Thema der Ausstellung „Bedrohte Tierarten“. Die wird heute in der Flussperlmuschelaufzuchtstation Huschermühle bei Regnitzlosau eröffnet. In der interaktiven Ausstellung soll’s um die Bedeutung der Natur und wichtiger Phänomene in der Grenzregion gehen. Bei der Ausstellungseröffnung um 10 Uhr sind Vertreter aus Bayern und Tschechien dabei.