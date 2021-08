Bedford-Strohm will Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen

Osnabrück (dpa) – Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, fordert angesichts der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan die Aufnahme von Flüchtlingen. «Wir haben als Land in den vergangenen Jahren Mitverantwortung in Afghanistan getragen. Gerade deshalb ist es jetzt auch an uns, einen solidarischen Beitrag zur Bewältigung der Folgen zu leisten, indem wir dafür sorgen, dass Menschen, denen die Flucht aus Afghanistan gelingt, menschenwürdige Aufnahme finden», sagte der bayerische Landesbischof der «Neuen Osnabrücker Zeitung».

Er verfolge mit Entsetzen die Ereignisse in Afghanistan. Die Verzweiflung, mit der Menschen jetzt versuchten, vor der befürchteten Gewalt der Taliban zu fliehen, könne niemanden unberührt lassen. Er danke allen, die an Rettungsaktionen beteiligt sind.

Der überstürzte Abzug der Truppen werfe grundsätzliche Fragen auf, die zu gegebener Zeit genau analysiert und diskutiert werden müssten, sagte Bedford-Strohm der Zeitung. «Jetzt muss es unmittelbar um Hilfe für die Bevölkerung und alle nur denkbaren diplomatischen Aktivitäten gehen, die befürchtete Gewalt und Menschenrechtsverletzungen verhindern können.»

