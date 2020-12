Bedford-Strohm macht Mut in Krise

München (dpa/lby) – Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat den Menschen Mut zugesprochen, dass die Corona-Krise gemeinsam überwunden werden kann. «Können wir die Erfahrung machen, dass Trümmer, so wie das nach dem Krieg der Fall war, auch zusammenschweißen und zu Solidarität und umso stärkerem Lebenswillen führen können?», fragte er am Freitag in seiner Weihnachtspredigt in der Münchner Kirche St. Matthäus laut vorab verbreitetem Text.

Trümmer hätten nicht die Macht, den Neubeginn zu verhindern. Was zerstört sei, könne in ganz unerwarteter Form neu werden. «Aber es kostet fast übermenschliche Anstrengung. Die Trümmer, die unsere Seele belasten, sind schwer», betonte der Landesbischof bei dem im Fernsehen übertragenen Gottesdienst.

Freudenboten seien aber schon unterwegs. Er habe in den vergangenen Monaten mit vielen Menschen gesprochen – etwa mit Diakoniemitarbeitern in Altenheimen, die für die Bewohner Skype und WhatsApp eingerichtet hätten.

«Wie die erst skeptisch waren gegenüber diesen elektronischen Kästchen mit polierter Glasplatte. Und wie sie dann reagiert haben, als plötzlich der Sohn, die Tochter oder der Enkel auf dieser Glasplatte auftauchten und sie von ihnen fröhlich gegrüßt wurden, wie sie sich mit ihnen wie im «normalen» Leben unterhalten konnten – obwohl sie doch so viele Kilometer entfernt waren», sagte Bedford-Strohm. Es sei wie ein kleines Wunder gewesen, als sich auf dem Gesicht von schwer dementen Menschen spontan ein Lächeln abgezeichnet habe.