Bedford-Strohm dankt Marx und bedauert seinen Rückzug

München (dpa) – Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, bedauert den Rückzug von Kardinal Reinhard Marx von der Spitze der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK). «Mit Bedauern habe ich die Entscheidung von Kardinal Reinhard Marx zur Kenntnis genommen», teilte er am Dienstag in München mit. Mit Marx verbinde ihn nicht nur eine lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit – «zwischen uns ist auch eine echte Freundschaft entstanden».

Bedford-Strohm zeigte sich zuversichtlich, dass die Beziehungen zwischen EKD und DBK weiter vertrauensvoll bleiben und dass der Reformprozess innerhalb der katholischen Kirche weitergehe. «Voller Zuversicht blicken wir auch auf den aktuellen Strategieprozess, den Kardinal Marx maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat», sagte Bedford-Strohm. Der bayerische Landesbischof freue sich nun auf eine weitere Zusammenarbeit mit Marx, dem Erzbischof von München und Freising, in Bayern.