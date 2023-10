Bedarfszuweisungen: 45,6 Millionen Euro gehen nach Oberfranken

Gestiegene Energie- und Baukosten: Die schlagen auch in den Landkreisen, Städten und Gemeinden in Oberfranken zu Buche. Generell gibt es im Regierungsbezirk viele finanzschwache Kommunen. Die bekommen nun aber wieder Unterstützung vom Freistaat Bayern. Wie das bayerische Finanzministerium mitteilt, fließen 45,6 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen nach Oberfranken. Einige Millionen gehen auch in die Euroherz-Region. Die höchsten Summen bekommen die Städte Wunsiedel (3,8 Millionen Euro) und Selb (rund 2,3 Millionen Euro). Generell geht ein großer Teil der Stabilisierungshilfen ins Fichtelgebirge. Aber auch der Landkreis Hof bekommt 400.000 Euro. Im Frankenwald profitieren zum Beispiel die Städte Berg, Naila und Schwarzenbach am Wald. Für die Stadt Hof sind keine Bedarfszuweisungen vorgesehen.

Berg (HO) Hof 830.000

Gattendorf Hof 475.000

Naila Hof 300.000

Schauenstein Hof 850.000

Schwarzenbach a.Wald Hof 800.000

Bad Alexandersbad Wunsiedel i.F. 400.000

Höchstädt i.Fichtelgebirge Wunsiedel i.F. 940.000

Hohenberg a.d.Eger Wunsiedel i.F. 495.000

Kirchenlamitz Wunsiedel i.F. 820.000

Marktleuthen Wunsiedel i.F. 800.000

Nagel Wunsiedel i.F. 300.000

Schirnding Wunsiedel i.F. 505.000

Selb Wunsiedel i.F. 2.270.000

Thiersheim Wunsiedel i.F. 460.000

Thierstein Wunsiedel i.F. 200.000

Tröstau Wunsiedel i.F. 1.050.000

Wunsiedel Wunsiedel i.F. 3.800.000