Beckenbauer trauert um «einzigartigen Freund» Pelé

Franz Beckenbauer hat mit rührenden Worten auf den Tod seines Freundes und früheren Mitspielers Pelé reagiert. «Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren – und ich einen einzigartigen Freund», sagte der 77 Jahre alte Beckenbauer in einer vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München veröffentlichten Stellungnahme. Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren im Albert Einstein-Krankenhaus in São Paulo gestorben.

«Geboren in Três Corações, hatte Pelé drei Herzen: für den Fußball, für seine Familie, für alle Menschen. Einer, der mit den Sternen spielte und immer auf dem Boden geblieben ist», ergänzte Beckenbauer, der sich an die gemeinsame Zeit mit Pelé beim US-Club Cosmos New York im Jahr 1977 erinnerte: «Diese Zeit an seiner Seite war eines der größten Erlebnisse meiner Karriere. Wir wurden zusammen auf Anhieb US-Meister, und Pelé nannte mich daraufhin nur noch seinen Bruder. Das war eine unvorstellbare Ehre für mich.»

Am Ende der Erklärung richtete Beckenbauer die Worte an Pelé direkt: «Der Fußball wird auf ewig Dir gehören! Du wirst immer bleiben. Danke für Dein Spiel, O Rei!»