Beckenbauer lobt Bayern-Fußball: «lange nicht gesehen»

Fußball-Ikone Franz Beckenbauer war vom 6:1 des FC Bayern zum Auftakt der Bundesliga-Saison am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt beeindruckt. «Titel-Glückwünsche verweigere ich. Aber so eine Lust, so eine Leistung habe ich lange nicht gesehen», wird der 76-Jährige von der «Bild»-Zeitung zitiert. Die Erfolge mit dem zum FC Barcelona abgewanderten Weltfußballer Robert Lewandowski seien «die Vergangenheit, diese Mannschaft ist die Zukunft».

Beckenbauer war jahrelang Spieler, zwischenzeitlich Trainer und dann lange Präsident des deutschen Rekordmeisters. Mittlerweile hat sich der frühere Welt- und Europameister weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Bayern um ihren neuen Superstar Sadio Mané hatten die Partie in Frankfurt dominiert und auch knapp eine Woche zuvor beim 5:3 im Supercup bei RB Leipzig zeitweise beeindruckenden Fußball gezeigt.