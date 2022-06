Bebauungsplan verabschiedet: Generationen-Wohnen in Schwarzenbach am Wald nimmt Hürde

Jung und Alt leben auf einem Gelände zusammen – das ist das Konzept von sogenanntem Mehrgenerationen-Wohnen. Auch in Schwarzenbach am Wald will ein Investor verschiedene Häuser zu diesem Zweck errichten. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan verabschiedet und damit die Voraussetzungen zur Planung geschaffen. Schon jetzt tut sich auf diesem Gelände einiges, sagt Bürgermeister Reiner Feulner:

Feulner geht davon aus, dass der Bau noch in diesem Jahr beginnen kann, wenn keine unerwarteten Dinge passieren. Davor soll es aber noch eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung geben.