Sie soll gut 10 Hektar groß sein, direkt an der A93 liegen und die Energiegewinnung künftig sicherstellen. In Rehau entsteht eine neue Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in Heinersberg. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat den Bebauungsplan für die PV-Anlage aufgestellt. Bürgermeister Michael Abraham:

Abraham kann aber noch nicht sagen, wann es mit dem Bau der Solar-Anlage genau losgehen kann.