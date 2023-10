„Beautiful Power“: Gesprächsabend zu Windrädern in Marktredwitz

Um die Energiewende kommen wir nicht herum. Vielen sind aber zum Beispiel Windräder ein Dorn im Auge. Sie würden die Landschaft verschandeln, so das Argument. Die Initiative „Beautiful Power“ beschäftigt sich damit, wie Windräder schöner gestaltet werden könnten. Also zum Beispiel mit Farben und Mustern. Das ist am Abend auch Thema im MAKkultur in Marktredwitz. Dort findet eine Gesprächsrunde zur Ausstellung „SONNE – WIND – ZERSTÖRUNG“ statt. Der Künstler Reinhold Geyer erklärt dabei, was es mit der Initiative „Beautiful Power“ genau auf sich hat und ob es sinnvoll ist, die Ideen in der Region umzusetzen. Beginn des Gesprächsabends ist um 19 Uhr.