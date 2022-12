Bayreuther Geschäftsführer hört wie angekündigt im Amt auf

Wolfgang Gruber hat sich wie angekündigt als Geschäftsführer von Fußball-Drittligist SpVgg Bayreuth verabschiedet. «Nach 13 Jahren zunächst als Vorstandsvorsitzender und seit 5 Jahren als Geschäftsführer haben wir unser Ziel, mit dem wir im Team 2008 angetreten sind, erreicht und die SpVgg Oberfranken Bayreuth wieder in den Profi-Fußball zurückgeführt», sagte er in einer Mitteilung vom Wochenende. «Ich bin sehr stolz darauf, dass im Jahr 2022 mehr als 70.000 Bayreuther Fußballfans die Spiele unserer Altstadt besucht haben. Bayreuth hat gespürt, was der Fußball als Aushängeschild einer Stadt zu leisten vermag.»

Aber es ist kein vollständiger Abschied laut dem Tabellenletzten der 3. Liga: Gruber will sich an der anstehenden Kapitalerhöhung der Spielbetriebs-GmbH beteiligen und sich auch weiter für die Altstadt engagieren. Die SpVgg Bayreuth Spielbetriebs-GmbH wird nunmehr von den beiden Geschäftsführern Michael Born und Jörg Schmalfuß vertreten. «Wir danken Wolfgang für seinen unermesslichen Einsatz rund um den Verein und für die gesamte Region. Idealisten wie er sind heute sehr rar. Er hat es federführend möglich gemacht, dass wir hier Profifußball erleben. Jetzt ist es unsere Aufgabe, diesen Zustand zu erhalten», sagte Born.