Bayreuther Festspiele wegen Corona-Krise verschoben

Berlin (dpa) – Das Queen-Restduo um Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor verschiebt die mit Sänger Adam Lambert (…)

München (dpa/lby) – Der Maschinenbauer und Tiefbaukonzern Bauer hat Kurzarbeit für 1500 Mitarbeiter am Standort Schrobenhausen (…)

Maschinenbauer Bauer: 1500 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Linde fährt Sonderschichten bei Sauerstoff-Produktion

Pullach (dpa) – Der Gasehersteller Linde hat die Produktion von medizinischem Sauerstoff in Flaschen in Deutschland und in Europa (…)