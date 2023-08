Bayreuther Christkindlesmarkt: Absurde GEMA-Forderung gefährdet Zukunft

Es ist ein Schock für die Stadt Bayreuth. Die GEMA – also die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte – will 40.000 Euro von der Stadt für den Bayreuther Christkindlesmarkt 2022. Das Problem dabei: die Stadt wusste nichts von der absurden Erhöhung der GEMA. Zum Vergleich: für den Weihnachtsmarkt 2019 (also noch vor der Pandemie) musste die Stadt Bayreuth 493 Euro zahlen. Jetzt ist der Betrag um 8.000 Prozent höher. Oberbürgermeister Thomas Ebersberger sagt:

„Selbstverständlich zahlen wir das nicht. Wir haben gleich beim Städtetag moniert. Haben dort die Erfahrung bekommen, dass auch andere Städte solche Bescheide bekommen haben. Und jetzt lassen wir uns überraschen, wie die GEMA darauf reagiert. Gegebenenfalls müssen wir das dann gerichtlich überprüfen lassen. Weil wenn jemand um derartige Gebührensprünge Gelder versucht zu akquirieren, ohne jemandem vorher davon in Kenntnis zu setzen, also das ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Die Zukunft des Bayreuther Christkindlesmarktes ist somit auch ungewiss. Im schlimmsten Fall sei er dann nur noch als stiller Markt beziehungsweise nur dann machbar, wenn er ausschließlich mit nicht GEMA-pflichtigem Liedgut beschallt werde.

(Symbolbild vom Plauener Weihnachtsmarkt)