Bayreuther Basketballer finden neuen Geschäftsführer

Der Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat sich auf einen neuen Geschäftsführer nach dem Saisonende festgelegt. Wie der Club aus Franken am Mittwoch mitteilte, wird der ehemalige Eishockey-Torwart Friedrich Hartung den bisherigen Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil ablösen. Feuerpfeil hatte seinen Abschied schon vor einigen Monaten angekündigt.

Hartung stand für die Bayreuth Tigers unter anderem in der 2. Deutschen Eishockey Liga im Tor. Bei den Basketballern ist der 27 Jahre alte Deutsch-Italiener zurzeit noch als Referent der Geschäftsführung tätig.

Schon am Dienstag hatte der Club bekanntgegeben, dass der neue Gesellschaftskreis einen Aufsichtsrat berufen hat. Die Gesellschafter hatten vor kurzem die Anteile von Carl Steiner übernommen. Der Unternehmer will sich zum 30. Juni aus dem Club zurückziehen, nachdem er sich bei den Bayreuthern seit 1984 in verschiedenen Funktionen engagiert hatte.