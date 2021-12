Bayreuth und Forchheim: ﻿Corona-Mutation Omikron erreicht Oberfranken

Die sogenannte „Omikron-Variante“ des Corona-Virus ist in Oberfranken angekommen. In Bayreuth hat sie eine Person wohl von einer Reise in ein Virusvariantengebiet mitgebracht. Die Person war in Einreisequarantäne, hat dort Symptome entwickelt und eine weitere Person aus häuslicher Gemeinschaft infiziert. Inzwischen sind beide isoliert. Außerdem haben sich zwei Reiserückkehrer aus dem Landkreis Forchheim mit der Virusvariante angesteckt. Beide seien am Flughafen mit einem PCR-Test auf das Coronavirus getestet worden, heißt es aus dem Landratsamt. Das Gesundheitsamt konnte dabei die Corona-Mutation nachweisen.