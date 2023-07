Bayreuth Tigers: Laut Geschäftsführer Matthias Wendel ist die Oberliga-Lizenz so gut wie sicher

Das Kapitel DEL2 ist für die Bayreuth Tigers vorerst beendet. Das heißt, es kommt in der neuen Saison nicht zu einem Derby mit den Selber Wölfen. Nach einem sportlich desaströsen Jahr hat es wirtschaftlich nicht mehr gereicht. Geschäftsführer Matthias Wendel hat am Vormittag gesagt, dass man in der gestrigen, über dreistündigen Sitzung des Schiedsgerichts bis zuletzt gekämpft habe. Welche Summe am Ende gefehlt hat, um doch noch die Lizenz zu bekommen, wollte Wendel aus Gründen der Verschwiegenheitspflicht nicht beziffern. Jetzt habe man aber wenigstens Planungssicherheit. Jetzt werde man sich voll auf die Oberliga konzentrieren. Ob Spieler aus dem aktuellen Kader bleiben, ist völlig ungewiss. Laut Wendel werden aber der Sport-Direktor und der Trainer bleiben.