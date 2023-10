Bayreuth: Postbote entsorgt 400 Briefe

Ein Postbote hat in Bayreuth 400 Briefe nicht zugestellt, sondern sie in Mülleimern und Altpapiercontainern entsorgt. Passanten haben die Postsendungen gefunden und die Polizei verständigt, die jetzt gegen den Postboten ermittelt. Der 19-jährige Bayreuther war offensichtlich mit der Zustellung der Briefe überfordert, und entsorgte einen Teil kurzerhand. Über das Verteilungszentrum konnte der Postbote ausfindig gemacht werden. Mitarbeiter der Post konnten die Briefe und Wurfsendungen wieder finden. Alle Sendungen waren ungeöffnet, die gehen jetzt an die richtigen Adressen.